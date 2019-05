Due giornate di folk, sport e musica per i bambini del Microcitemico

L’iniziativa promossa a Ghilarza dall’associazione AnimaMente Territorio

Ricco weekend di eventi a Ghilarza, organizzato dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “AnimaMente Territorio”, in collaborazione con l’associazione ippica e il gruppo di mutuo aiuto “ I Girasoli” di Ghilarza. L’evento “NaturAlmente BenEssere” è previsto per venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno, lungo il corso Umberto e nella piazza San Palmerio. Il ricavato dell’evento verrà devoluto per l’acquisto di beni didattici/strumentali da regalare ai bambini dell’ospedale Microcitemico di Cagliari.

Molteplici le attività previste per entrambe le giornate. Venerdì 31 maggio, dalle 17 alle 21, sarà protagonista lo sport con esercizi di Zumba, danze latino americane e uno spettacolo musicale degli “Eclisse”, dalle 22.00 i gruppi de I Retrogusto, Km Zero, I Se Vai (tributo a De Andrè), HRT (hard rock tribute), HRT Acoustic Trio e Cosmos Factory (CCR Tribute Band), calcheranno il palco della piazza San Palmerio.

Sabato 1° giugno, dalle 9, ci si dedicherà al benessere con i laboratori salutistici lungo corso Umberto, la pesca miracolosa e “pane frissiu”, cotto a casa Badalotti, e i laboratori della casa del seme e l’ABiCi della gioia presso il bar Liberty.

Dalle 15 ci sarà la sfilata in collaborazione con i Tamburini e Trombettieri della Pro-Loco di Oristano e le maschere tipiche della Sardegna: Boes e Merdule di Ottana, Sos Corriolos di Neoneli, Su Corongiaiu di Laconi, Sos Cotzulados di Cuglieri, Sos Turpos di Orotelli, Is Mustayonis e S’orcu Foresu di Sestu, Surtzu eis Soganggios di Ortueri, Mamutzones di Samugheo, Sos Corraios di Paulilatino, Sos Tintinnatos di Siniscola, Sos Traigolzos di Sindia, Is Arestes e s’Urtzu Pretistu di Sorgono.

La serata sarà animata anche dai gruppi folk Curulis Nova Cuglieri, Ampisicora di Cuglieri, Montegratico di Guspini, San Macario di Ghilarza, Serra Ilighes di Sorradile e Milis Pizzinnu di Milis. La sfilata si concluderà con cavalli e cavalieri in costume provenienti da 22 paesi della Sardegna.

A seguire, dalle 22 in piazza San Palmerio, i canti del Coro Polifonico Seneghe, dei Tenores Neoneli, Cinzertu Norghiddesu Santu Juanni di Norbello, su Cunzertu Gavoesu, Cunzertu Norghiddesu a oghe bathia e sos Zovanos de su Rosariu di Santulussurgiu.