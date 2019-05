Abbanoa assume nove persone a tempo indeterminato a Cagliari: ecco le figure e come fare domanda.

SELEZIONE per l’assunzione a tempo indeterminato di n.9 Responsabile impianto di potabilizzazione – Rif. SP/233

Requisiti:

– Laurea triennale in ingegneria per Ambiente e Territorio, ingegneria Civile, ingegneria Meccanica, ingegneria Chimica, ingegneria Elettrica ed Elettronica

– Patente di tipo B, in corso di validità

– Esperienza in ruoli di responsabilità gestionale nel settore impiantistico produttivo, con installazioni di tipo chimico e/o meccanico e/o elettrico con esclusione delle esperienze nell’impiantistica privata e abitativa, non inferiore a 1 anno

La ricerca è da intendersi rivolta per ambosessi (L.903/77 e L.125/91).

Per le modalità di convocazione e per ogni altra comunicazione fare riferimento a questo sito.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire esclusivamente mediante procedura telematica consistente nella compilazione dell’apposito form on line reperibile sul seguente link:

candidatura on line.

La presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 12 Giugno 2019 (trascorso il termine indicato il collegamento al form verrà disattivato).

Di seguito è possibile consultare l’avviso:

AVVISO

ABBANOA S.p.A.

SELEZIONI per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

n.1 RESPONSABILE INTERNAL AUDITING (rif. SP 234)

– avviso di selezione

– modulo dichiarazione requisiti e titoli

n.3 PROJECT MANAGER SENIOR (rif. SP 235)

– avviso di selezione

– modulo dichiarazione requisiti e titoli

n.5 PROJECT MANAGER JUNIOR (rif. SP 236)

– avviso di selezione

– modulo dichiarazione requisiti e titoli

PROCEDURA DI CANDIDATURA

Dopo aver individuato la selezione di interesse:

1- scaricare e leggere il relativo avviso di selezione

2- scaricare e compilare il relativo modulo dichiarazione requisiti e titoli

3- per inviare la propria candidatura cliccare sulla sezione “selezioni in corso” all’interno di questo sito ed individuare la selezione oggetto di interesse

4- compilare il relativo form ed allegare in un unico documento: il modulo dichiarazione requisiti e titoli; il CV e il proprio documento di identità.

Scadenza per l’invio delle candidature: 9 Giugno 2019

