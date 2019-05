Una Fiat Doblò tutta speciale – e nuova – per Giuseppina Ferru, 36enne di Sestu affetta da sclerosi multipla. “Vado a farmi baciare dal sole fuori dal cancello di casa mia”, scrive, felice, sul suo profilo personale Facebook. Grazie a una raccolta fondi per metà social e per metà “dal vivo, con la serata di festa organizzata in paese qualche settimana fa, siamo riusciti a raccogliere quindicimila euro”, spiega la sorella Veronica. Giuseppina Ferru, Giusy per tutti, viene colpita dalla “bestia” della sclerosi nel 2004, costringendola ad abbandonare il lavoro di banconiera in un supermercato. A luglio 2007 passa tre mesi in Rianimazione al Businco, a causa di una bruttissima ricaduta, con problemi respiratori “risolti” anche grazie a una tracheotomia. Un anno fa la prima “battaglia” di Giusy per ottenere un sollevatore da parte dell’Assl, arrivato dopo l’articolo-denuncia pubblicato da Casteddu Online.

Adesso, la 36enne potrà finalmente uscire di casa e spostarsi: “Guideremo l’automobile o noi parenti o gli assistenti. L’auto è dotata di una pedana speciale che consentirà a Giusy di poter salire a bordo. Abbiamo ricevuto donazioni da tutta la Sardegna, ma anche da Bologna e dalla Francia. In particolare, un signore romano che vuole rimanere anonimo, ha contribuito con ben diecimila euro. Senza il suo aiuto, non avremmo mai potuto raggiungere la quota di venticinquemila euro per poter comprare l’auto nuova”.

L'articolo La felicità di Giusy di Sestu: “Io, malata di sclerosi multipla, potrò finalmente spostarmi su un’auto” proviene da Casteddu On line.