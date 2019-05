Le strane nuvole di oggi nel cielo del Poetto a Cagliari: “Colorate come un arcobaleno”. Tantissimi i lettori che hanno segnalato a Casteddu Online il curioso fenomeno di questa mattina: nuvole color arcobaleno nel cielo della città e del litorale. in una bellissima giornata finalmente calda e all’insegna del bel tempo. Molti i cagliaritani che sono andati al mare per la pausa pranzo, aspettando la vera esplosione della primavera….

L'articolo Le strane nuvole di oggi nel cielo del Poetto a Cagliari: “Colorate come un arcobaleno” proviene da Casteddu On line.