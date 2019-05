Cagliari, la tristezza di Muhammad: “Dopo i sassi anche il fuoco? Non ho mai fatto nulla di male”

Il rogo scoppiato due notti fa? Potrebbe essere stato doloso: ci sono delle indagini in corso per stabilire cosa sia effettivamente successo nel minimarket di via Sassari a Cagliari, gestito da due anni e sei mesi da Muhammad Riaz, pakistano di trentadue anni. I danni? Sono ingenti: “È tutto annerito, anche il vetro e la serranda sono messi male”, spiega, indicando i segni visibili della fuliggine. “Domenica notte ho chiuso verso l’una, dopo un’ora è scoppiato l’incendio. Sono arrivati i Vigili del fuoco e anche le Forze dell’ordine, ho già fatto denuncia”. E, infatti, ci sono indagini in corso. “Qui pago l’affitto ogni mese e non è mai successo nulle di grave”. O quasi: “Qualche giorno fa qualcuno ha tirato dei sassi contro la vetrina di via Malta, ma non so proprio chi possa essere”, afferma Riaz. Nel minimarket lavora insieme a due suoi colleghi, entrambi pakistani. Lui è partito dalla città di Punjab “nel 2014, e adesso vivo a Cagliari nella zona di San Michele”.

“Qui a Cagliari sto bene e ho tanti amici sardi”, dice, orgogliosamente, Muhammad. Che attende di sapere se, dietro il rogo di due notti fa, ci sia la mano dell’uomo, o se si sia trattato di un corto circuito.

