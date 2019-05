Eventi e lavori pubblici a San Giovanni di Sinis: il Comune incontra i residenti

Eventi e lavori pubblici a San Giovanni: l’amministrazione incontra i residenti

Domani l’iniziativa promossa dall’associazione Tzur

Progetti e iniziative in programma nella borgata marina di San Giovanni di Sinis saranno al centro di un incontro con l’Amministrazione comunale di Cabras, promosso dall’associazione TZUR San Giovanni di Sinis, formata dai proprietari delle case e gli operatori economici della borgata.

“In particolare”, spiega il presidente dell’associazione Gianfilippo Uda, “saranno rese note le modalità per gli allacci alla rete fognaria e lo stato dei lavori in corso”.

L’appuntamento per residenti e amanti della località di mare è fissato per domani, mercoledì 22 maggio, alle 18.30 nel Centro polivalente di via Tharros a Cabras.