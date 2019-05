Fiamme in una palazzina a Is Mirrionis, i due occupanti riescono a mettersi in salvo

Incendio in un appartamento a Cagliari in via Doberdò, a is Mirrionis.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto, intorno alle 10:30, un’autopompa serbatoio, una AS e un ABP e il carro autorespiratori dalla sede centrale del comando.

I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Presente sul posto in via preventiva anche l’ambulanza Mike del 118.

