La Ats-Assl Oristano comunica a tutti i lavoratori impiegati presso l’Ats che sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione d’interesse a usufruire del servizio di Asilo nido aziendale per l’anno educativo 2019/2020 presso l’asilo nido comunale di via Libeccio a Oristano.

Il servizio – erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14, con accoglienza dalle 7.30 fino alle 14.30 – è riservato a un numero massimo di 20 bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri contenuti nel regolamento per l’accesso all’asilo nido aziendale della Ats-Assl Oristano.

Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio sulla base del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e del sistema tariffario adottato dal Comune di Oristano, con l’applicazione di una riduzione del 20% della retta.

Le domande contenenti la manifestazione d’interesse dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo della Ats-Assl Oristano (via Carducci, 35 – Oristano) o trasmesse via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il giorno venerdì 7 giugno 2019. Le istanze presentate dopo tale termine potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui non si siano già raggiunte le 20 domande e non si sia già conclusa la procedura di comunicazione degli aventi diritto al Comune di Oristano.

Bando, regolamento e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.atssardegna.it (Albo pretorio > comunicazioni, avvisi, manifestazione d’interesse), www.asloristano.it (sezione ‘Notizie’), intranet aziendale e social istituzionali (pagina Facebook ‘Assl Oristano’ e profilo Twitter ‘AtsSardegna’).

Martedì, 21 maggio 2019

L'articolo Asilo nido aziendale della Assl di Oristano: al via le domande sembra essere il primo su LinkOristano.it.