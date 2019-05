Cagliari, furto di abbigliamento da “Oviesse” in via Dante: due giovani in manette

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Nazareno Nicodemo Mallus, 24enne cagliaritano, pregiudicato, e Alessia Massidda, 19enne cagliaritana, per rapina aggravata in concorso.

E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 18 maggio: il Centro Operativo ha ricevuto una richiesta d’intervento presso il centro commerciale “Oviesse” di via Dante. La Squadra Volante, raggiunto il posto, ha notato ad attenderla una guardia giurata con una persona esagitata, che si dimenava sferrando calci e pugni.

La guardia giurata ha riferito che già nei giorni precedenti il giovane aveva tentato un furto, ma, scoperto, era stato allontanato dal punto vendita. In questo episodio, invece, Mallus, in compagnia di una ragazza, riconosciuto dall’addetto alla sicurezza è stato bloccato perché scoperto a trafugare merce, dopo averla privata dell’antitaccheggio.

Il giovane a questo punto si è avventato contro la guardia giurata, permettendo alla ragazza di dileguarsi.

Gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e ad avere una descrizione dettagliata della giovane. Hanno poi recuperato la refurtiva: 5 paia di pantaloni, per un ammontare di circa 112 euro.

I due giovani sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.

