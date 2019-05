Abbanoa a caccia di perdite nella rete idrica di Cuglieri

Previsto un monitoraggio in orario notturno da parte dei tecnici

Domani notte i tecnici di Abbanoa saranno impegnati con una serie di operazioni, sezionamenti e monitoraggi, nella rete idrica al servizio del Comune di Cuglieri. Si tratta dell’attività legate al programma “reti intelligenti” per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione. Lo studio, affidato a una ditta specializzata, ha lo scopo primario di conoscere il reale stato delle condotte, valutarne le maggiori criticità, proporre adeguamenti ed eseguire interventi strutturali che ne migliorino il funzionamento.

Da oltre un mese a Cuglieri sono in corso le attività di campo per la mappatura delle reti e il censimento dei nodi idauilici. A questa fase segue ora quella di misurazione in diversi punti dei valori di portata e pressione. Domani le verifiche inizieranno alle 22 e andranno avanti per tutta la notte sino alle 6 del mattino del giorno successivo. E’ stata scelta questa fascia oraria perché è il periodo in cui i consumi sono ridotti al minimo: i dati delle rilevazioni sulle dispersioni nel sottosuolo sono quindi maggiormente attendibili. Inoltre, i disagi all’utenza saranno limitati a brevi interruzioni e temporanee interruzioni durante le manovre in rete. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al numero verde di segnalazione guasti di Abbanoa (800.022.040) attivo 24 ore su 24.

Gli interventi. Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire dalle indagini sulla rete con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. Le manovre in rete contestualmente alla verifica delle portate e delle pressioni sono finalizzate all’individuazione ed eliminazioni di dispersioni idriche che non emergono in superficie e quindi sono di difficile individuazione con le normali procedure. Alle fase di verifica infatti segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. Gli interventi gestionali e strutturali, tipicamente di natura speditiva, si inseriscono in questo processo sempre continuativamente e progressivamente.

La prima sperimentazione. La lotta alle perdite idriche è una sfida epocale, considerato l’altissimo valore che comporta ogni goccia d’acqua risparmiata, che Abbanoa ha già sperimentato con risultati eccezionali in prima battuta a Oliena e successivamente a Dorgali e Orosei. Proprio con il “Progetto Oliena” sperimentato nel 2016 l’Azienda ha definito una buona pratica nell’ambito della gestione attiva delle reti, l’ha standardizzata e resa applicabile ad altre situazioni.

Martedì, 21 maggio 2019

L'articolo Abbanoa a caccia di perdite nella rete idrica di Cuglieri sembra essere il primo su LinkOristano.it.