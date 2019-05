I Tenores di Neoneli cantano a Oristano le parole di Gramsci

I Tenores di Neoneli presentano il loro spettacolo chiamato “Gramsci, un’Omine, una Vida” – Gramsci, un Uomo, una Vita. Si tratta di un concerto sulla vita e l’opera di Antonio Gramsci. L’appuntamento è per giovedì prossimo 23 maggio, alle ore 18, al Centro Servizi Culturali di Oristano. L’evento è organizzato dai Tenores di Neoneli, dalla Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), dalla Fondazione di Sardegna, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali.

Gramsci è uno degli scrittori italiani più studiati e tradotti di ogni tempo. I Tenores di Neoneli lo cantano nella sua e loro lingua, il sardo, con un modulo canoro unico al mondo, il canto a tenore, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco, e con musiche etniche della Sardegna.

Il progetto nasce da un libro omonimo scritto da Tonino Cau, costituito da 935 strofe, 7480 versi interamente dedicati al grandissimo pensatore e politico italiano morto nelle carceri fasciste nel 1937.

Lo spettacolo gira il mondo da oltre un anno in occasioni culturalmente importanti. E’ stato presentato in Grecia, Tunisia, Francia, Svezia, Irlanda, India, Cina, Norvegia, Messico, Romania, Bulgaria, Portogallo, Marocco, Svizzera, Scozia, Spagna, ed è atteso in Croazia, Slovenia, ancora Spagna, America, Malta, Cile, Brasile, Danimarca.

Nello spettacolo I Tenores di Neoneli sono accompagnati dai musicisti Orlando ed Eliseo Mascia.