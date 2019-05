Raccolta rifiuti: sistema superato che trasforma cittadino in operatore ecologico pagante (Pierluigi Mannino)

Tra i diversi temi che animeranno la campagna elettorale di Cagliari ci sarà, ovviamente, il tema dei temi: il servizio igiene urbana.

Ad un sistema superato di raccolta rifiuti, sistema che trasforma il cittadino in operatore ecologico pagante, si affianca un sistema di pulizia delle strade che costringe i cittadini a spostare i veicoli almeno una volta al mese pena rimozione o multa per i più fortunati.

Ora ci si chiede: possibile che nel 2019 si applichino ancora metodi vecchi di 30 anni? Perché? Possibile che la tecnologia sia rimasta a quel livello di sviluppo? Esistono altri mondi possibili? Credo di sì è più volte ho trattato il tema in Consiglio comunale, proponendo, ad esempio, appalti frazionati per il servizio rifiuti e igiene del suolo (del resto, in diversi Paesi europei le municipalizzate si occupano solo di organico ed indifferenziato, lasciando il resto al mercato) al fine di favorire la partecipazione delle aziende locali. Ma anche fuori dalle aule istituzionali , organizzando incontri sul tema, come quello con esperti che si terrà sabato 25 maggio (alle 17.30 al Caesar hotel). Scopriremo insieme se ci sono altri ‘mondi’ possibili.

Pierluigi Mannino – Cagliari

