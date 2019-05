Quartu, smarriti tre cuccioli in via Espardinas: “Volete adottarli?”

Smarriti tre cuccioli a Quartu. “Sono stati trovati nei pressi di via Espardinas vicino alla scuola media tre cuccioli, chi li avesse smarriti o volesse adottarli può contattare Casteddu on line per reperirmi. I vigili di Quartu sono stati allertati, ma non sono intervenuti”.

