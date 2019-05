In chiesa arriva il pos: sarà possibile fare offerte con il bancomat e carta di credito

Le vie del signore sono infinite, ora l'offerta si può fare anche con il pos.

La notizia pubblicata sui canali social del giornale Nuova Scintilla, il settimanale d’informazione della diocesi di Chioggia suscita scalpore e curiosità a livello locale e nazionale. L'articolo è finito non solo sulla stampa locale, ma anche sui quotidiani nazionali come Corriere e Repubblica.

Un'iniziativa interessante, che permetterà ai fedeli di poter versare la propria offerta direttamente con il pos, senza dover portarsi dietro monete o banconote.

«No, non mi aspettavo una reazione così critica da parte dei cittadini. Ma, forse, potevo immaginarlo: il primo a fare un'offerta con carta di credito è stato un turista straniero». Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, quando si è diffusa la notizia dell'installazione di apparecchi Pos per la raccolta delle offerte con il bancomat e carte di credito, è intervenuto personalmente a spiegare, a fedeli e non, il senso di questa iniziativa.

Se non avete monetine o contanti in generale potrete comunque fare delle offerte libere per messe o per accendere delle candele.

Il servizio è stato installato dalla ditta Card Tech in accordo con la curia.