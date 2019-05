“Il Comune non ha la facoltà di stabilire la data dell’intervento di derattizzazione”, così Gigi Concu, sindaco di Selargius, risponde alla polemica sollevata dal rappresentante dei genitori dell’istituto di via Ariosto a Su Planu, che ha denunciato la presenza di ratti nella scuola e ridimensiona il caso. “La procedura è la seguente”, aggiunge Concu, “i dirigenti scolastici inviano la segnalazione all’Amministrazione, che a sua volta provvede a inoltrarla alla ProService – Servizio Antinsetti; l’unico ente autorizzato. Così è stato fatto.

Qualora ci fosse stato un allarme per la sicurezza dei bambini, la Assl, a seguito del sopralluogo effettuato, avrebbe certamente disposto la chiusura immediata, ma al Comune non è arrivato alcun documento in tal senso. La presenza di topi”, conclude, “è stata riscontrata solo ed esclusivamente all’interno di un armadio posizionato nell’ala che si è deciso di chiudere da mercoledì 22 sino a martedì 28 al fine di consentire la derattizzazione. Le lezioni nel corpo B si svolgeranno regolarmente”.

L'articolo Topi a scuola a Selargius, il sindaco: “Ratti? Solo in un’ala dell’istituto dentro un armadio” proviene da Casteddu On line.