Sbaglia volo, si imbarca per Bari e si scaglia contro tutti: “Du cumprendisi? Son di Cagliari”

No, decisamente non è stato un bel volo per un cagliaritano che salito su un aereo per tornare a casa si è ritrovato nel volo diretto a Bari. C’è un video che ha fatto il giro del web che riprende i momenti più incandescenti: l’uomo se la prende con tutti, parolacce e insulti più che coloriti, rivolti al personale a bordo. “Sono cagliaritano, fatemi scendere da questo aereo, porca p******, cumprendisi?”. Qualcuno, tra i passeggeri, filma tutto, e il video fa il giro dei social. La domanda è come possibile sia potuto accadere un errore del genere?

Fonte: Casteddu On Line