Duplice omicidio nelle campagne dell'Oristanese

Duplice omicidio oggi pomeriggio a Ruinas, in provincia di Oristano. Al momento non si conoscono i dettagli del duplice delitto che sarebbe avvenuto in campagna. Sul posto stanno lavorando gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Oristano e della Compagnia di Mogoro. Sul posto sta per arrivare anche il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.