Quartu, a Margine Rosso il cartello sugli escrementi dei cani: “Ripulisci, ricorda che la legge ti punisce”. Un cittadino piazza un cartello di protesta sul marciapiede quartese e lancia un appello al padrone incivile: “Cerchiamo di portare un po’ di senso civico in giro…. Probabilmente il proprietario del cane non rimuoverà le feci e ignorerà questo mio avviso…ma chissà se nella sua coscienza qualcosa si smuoverà. Le immagini dovrebbero essere girate ai vigili”, ha scritto Emanuele Ibba che ha pubblicato la foto denuncia su Fb nel popolare gruppo “Quartu e dintorni, problemi e soluzioni”. Per un tema che da sempre fa discutere un po’ in tutte le città.

L'articolo Quartu, a Margine Rosso il cartello sugli escrementi dei cani: “Ripulisci, ricorda che la legge ti punisce” proviene da Casteddu On line.