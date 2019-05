Sardegna, gettano i cuccioli da un ponte su un ruscello: uno muore, tre vengono salvati. L’allarmante denuncia di Donatella Bazzoni su Fb, il caso è avvenuto nella zona di Ittiri: “QUESTO È IL RECUPERO DI QUATTRO CUCCIOLI CHIUSI DENTRO UN SACCO E BUTTATI DA UN PONTE DOVE SOTTO SCORRE UN RUSCELLO UNO DI LORO PURTROPPO È MORTO ANNEGATO, LE ALTRE TRE SONO FEMMINE E STANNO BENE ,GRAZIE A LUCIA E A PIETRO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE E AD ANTONIO CHE HA SENTITO I LAMENTI DEI CUCCIOLI E HA CERCATO AIUTO PER POTERLI SALVARE E STANOTTE SONO OSPITI A CASA SUA

BASTA!!!!!

IO SONO SENZA PAROLE NON STIAMO FACENDO ALTRO CHE RECUPERARE CUCCIOLI ….È INUTILE SINCHÉ NON SI CAMBIERÀ MENTALITÀ SINCHÉ SI CONTINUERÀ A CONSIDERARE GLI ANIMALI COME COSE E NON COME ESSERI SENZIENTI È UNA BATTAGLIA PERSA”.

