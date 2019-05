Cun sa cultura si papat? Si nde chistionat in Macumere

Paola Dubini, cun su libru suo “Cun sa cultura non si papat. Farsu!” est protagonista custu merie in su Tzentru pro is servìtzios culturales de Macumere, a is 19.00.

Cun sa professora de management de s’Universidade Bocconi de Milanu nde faeddat Roberto Putzulu. S’addòbiu est aparitzadu impare a Lìberos, sa comunidade de is letores sardos, e cun sa Libreria Emmepi Ubik.

Lunis, su 20 de maju de su 2019

L'articolo Cun sa cultura si papat? Si nde chistionat in Macumere sembra essere il primo su LinkOristano.it.