Villanova, il caos delle multe e dei cartelli: “Poni potenza…dove abbiamo sbagliato?”

Villanova sarà pure un paese nuovo ma non si capisce più nulla del traffico e della viabilità. Biddanoa che ha fatto di male, con tanto rispetto per norme, impossibile leggere la cartellonistica verticale ed orizzontale non è chiara, non capisce più nulla. Per quanto riguarda l’aspetto puramente normativo circa una settimana fa la segnaletica è stata modificata: ritracciata quella orizzontale, se teniamo conto che la segnaletica verticale – i cartelli di parcheggio residenti – parrebbe irregolari. Il problema potrebbe valutarsi con una prospettiva diversa: farsi due passi o ricoverare l’auto in un pensionato, purtroppo per molti residenti non è possibile per lavoro o altri motivi.

I raid sono quotidiani, un giorno per la pulizia delle strade altri per interventi richiesti dai cittadini. Pedonalizzato il quartiere per gran parte ammetto sinceramente, senza polemiche specifiche ed indirizzate, che non si capisce più nulla e le cosiddette “azioni di riequilibrio” dopo la decisioni prese dall’amministrazione non si sono viste. Poi ne succedono di venerdì 17, una multa direi che far iniziare male la giornata e mette in dubbio tutte le tue certezze sul venerdì 17, un verbale nell’auto non fa bene alle convinzioni che sia stupido pensarlo come un giorno nefasto, un giorno sfortunato fatte salve le altre 23 ore. La domanda se guardate l’immagine che la giro: dove è l’errore? Mi chiedo dove è sbagliato? E, come dice un amico simpaticissimo: “Poni potenza”. Abbiate coraggio.

Gianfranco Carboni

Fonte: Casteddu On Line