Sinnai, Legambiente: "No all'uso dei sacchetti e delle stoviglie di plastica" - La richiesta è stata inoltrata al Comune

Il Circolo Legambiente su Tzinnibiri ha inviato al Comune di Sinnai una lettera per sollecitare il divieto di commercializzazione e utilizzo dei sacchetti, dei contenitori e delle stoviglie monouso (piatti, bicchieri, posate e cannucce) non biodegradabili.

Legambiente ricorda che "la plastica è il nemico numero uno dei nostri mari che inquina l'ambiente (mare compreso), con gravissimi danni per l'ecosistema, per le specie marine e la nostra stessa salute".

"Se non smaltita correttamente, la plastica resta nell'ambiente per decine e centinaia d'anni, senza mai sparire completamente, frammentandosi in miliardi di microplastiche che, raggiunto facilmente il mare, finiscono per contaminare la catena alimentare".

Fonte: L'Unione Sarda