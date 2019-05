L’Ariete Mareblù promossa nella serie B2 di volley

Al rermine di una “bella” non consigliata ai deboli di cuore, l’ Ariete Mareblù Oristano vince per 2- 3 al Pala Conti di Ghilarza al tie break con il punteggio di 10 a 15, la gara 3 del Playoff di C Femminile contro Acqua Minerale Santa Lucia Ghilarza e viene promossa in B2 Femminile di volley.

Parziali 25-19 26-28 26-24 20-25 11-15. Palazzetto ghilarzese pieno in ogni ordine di posti con numerosissima rappresentanza ospite.

Risultato a parte è stata una grande giornata di sport. Onore alle vincitrici ma anche alle sconfitte che hanno disputato un torneo da incorniciare. (Serafino Corrias)