CALCIO, Salvezza! Il Cagliari ringrazia (ancora) Pavoletti: con il Genoa è 1-1

Senza entusiasmare, l’intera posta stava per arrivare a Cagliari via Marassi: Pavoletti punisce il Genoa alla prima vera occasione, soffre parecchio nella ripresa e concede il pari su rigore a un minuto dalla fine. Decisivo un tocco di braccio di Bradaric, dal dischetto Criscito sigla l’1-1 finale. Finalmente, arriva la salvezza matematica.

Penultima di campionato, al Cagliari basta un punto per conquistare la salvezza matematica. Ma, sul campo di un Genoa in difficoltà, dovrà girare tutto per il verso giusto. Per provarci, Maran cambia modulo per la prima volta in stagione: 3-5-2 per opporsi in modo (quasi) speculare ai padroni di casa. Dentro Cacciatore come centrale, Srna e Pellegrini esterni, Bradaric rispolverato in regia e Barella mezzala. Sardi in bianco, Genoa in rossoblù. Posta in palio considerevole, aggressività in campo ma sempre nei limiti. Il Genoa prova quattro volte la conclusione, fuori misura o bloccato da Cragno: il portiere del Cagliari è bravo ad opporsi a terra su Pandev. I sardi, che avevano provato timidamente con Barella, passano alla prima occasione vera. Lancio profondissimo dalla difesa verso Pavoletti: il bomber stoppa di petto, aggira un molle Günter e si prepara il destro, che spara in rete sul palo più lontano (40°). 15° gol per il livornese, nuovo record personale stagionale in massima serie. Il primo tempo si chiude poco dopo, con un Cagliari inaspettatamente spietato sui genoani poco concreti.

La seconda parte di gara vede la pressione della squadra di Prandelli, che moltiplica le conclusioni verso Cragno in un copione a senso unico. Sardi mai in attacco, ma all’84° sfiorano il raddoppio grazie all’incornata di Romagna, bravo Radu. Un episodio salva il Genoa, quando lo splendido pubblico di Marassi ormai è rassegnato. Bradaric colpisce il pallone in area con un braccio largo: Valeri fa proseguire ma va infine a rivedere l’episodio al monitor. Rigore, capitan Criscito spiazza Cragno e 1-1. Il risultato non cambia più. Il Cagliari è matematicamente salvo, Genoa a rischio sorpasso dell’Empoli nel delicato incontro con il Torino di domani.

Primo tempo. 12° – TIRO GENOA: Pisacane rinvia maldestramente un pallone verso Criscito, sinistro largo sul fondo. | 14° – TIRO CAGLIARI: Barella addomestica la sfera al limite e calcia al volo di destro, out. | 16° – TIRO GENOA: mancino su punizione dal limite dell’area di Veloso, sopra la traversa. | 24° – TIRO GENOA: destro al volo di Bessa, fuori. | 29° – TIRO GENOA: Pandev si destreggia in area e prova con un rasoterra mancino, Cragno con un balzo sventa la minaccia a terra. | 40° – GOL CAGLIARI: lancio lungo dalla difesa verso l’area genoana, Pavoletti stoppa di petto eludendo Günter e spara un destro micidiale che fulmina Radu sul palo più lontano.

Secondo tempo. 51° – TIRO GENOA: Kouamé si fa largo per calciare dal limite, destro lento sul fondo. | 52° – TIRO GENOA: sinistro di Veloso a metà tra il tiro e il traversone, Cragno alza sopra la traversa. | 68° – TIRO GENOA: traversone sul secondo palo verso Kouamé, colpo di testa bloccato senza problemi da Cragno. | 71° – TIRO GENOA: incornata di Zukanovic servito dal piazzato di Veloso, Cragno blocca. | 73° – TIRO GENOA: torre di Kouamé e sinistro al volo di Lapadula, girata neutralizzata dal portiere. | 84° – TIRO CAGLIARI: Radu si produce in un ottimo intervento sull’incornata di Romagna. | 89° – GOL GENOA: braccio largo di Bradaric sanzionato dal Var. Criscito spiazza di sinistro Cragno dal dischetto. | 90° – TIRO GENOA: destro basso di Kouamé, Cragno sventa.

Genoa-Cagliari 1-1

Genoa (3-1-4-2): Radu; Biraschi (82° Pezzella), Günter, Zukanovic; Radovanovic; Pedro Pereira (46° Kouamé), Bessa, Miguel Veloso, Criscito (C); Pandev, Lapadula (74° Sanabria) (In panchina: Lakicevic, Jandrei, Lerager, Dalmonte, Schäfer, Marchetti, Rolón). Allenatore: Cesare Prandelli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore (76° Romagna), Pisacane, Klavan; Srna, Barella (C), Bradaric, Ionita, Pellegrini; Pavoletti (66° João Pedro), Cerri (80° Birsa) (In panchina: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Deiola, Oliva, Padoin, Cigarini, Castro, Despodov). Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Valeri (Roma).

Reti: 40° Pavoletti, 89° Criscito rigore.

Note: espulso Pezzella (93°); ammoniti Klavan (22°), Criscito (31°), Veloso (77°); minuti di recupero: primo tempo 1, secondo tempo 5.

Fabio Ornano

