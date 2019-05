Genoa-Cagliari 1-1

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Finisce in pareggio (1-1) l'ultima gara casalinga del Genoa che contro il Cagliari, in una gara fondamentale per la lotta salvezza, rimonta il vantaggio iniziale di Pavoletti grazie al capitano Mimmo Criscito che segna un rigore assegnato da Valeri con il Var. Un punto comunque importante per la squadra di Prandelli che in attesa della sfida dell'Empoli aumenta il vantaggio sui toscani (+2).

Il Cagliari interrompe la striscia di sconfitte, tre di fila, senza fare sconti e può festeggiare la salvezza matematica. Nel finale espulso Pezzella per un brutto intervento su Barella.