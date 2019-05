I pastori sardi si autodenunciano? Pool di avvocati li assisterà

Sono pronti ad autodenunciarsi in massa i pastori sardi del movimento auto organizzato riuniti oggi a Tramatza a pochi giorni dai primi provvedimenti giudiziari e dalla prime denunce che hanno interessato diversi loro colleghi per i blocchi stradali e le dure proteste dello scorso inverno con lo sversamento del latte sulle strade.

“Giusto autodenunciarci in 20mila – ha spiegato all’Ansa uno dei portavoce, Gianuario Falchi – perché chi è stato denunciato non ha fatto niente di più di quello che hanno fatto gli altri. Non stiamo parlando degli assalti alle cisterne, ma delle manifestazioni in giro per la Sardegna”.

Un gruppo di avvocati difenderà, a titolo gratuito, i pastori finiti sotto inchiesta per gli agguati alle autocisterne e altre forme di protesta nei giorni caldi delle manifestazioni per il prezzo del latte ovino. Gli indagati sarebbero tra i 200 e 300, ma ancora non si conosce il numero preciso, secondo quanto riferito oggi a Tramatza dall’avvocato di Oristano Cristina Puddu del foro di Oristano, molto conosciuta anche per le sue battaglie civili accanto all’indipendentista di ‘Meris’ Doddore Meloni, morto dopo due mesi di sciopero della fame in carcere.

I reati contestati dalle diverse procure dell’isola ai pastori coinvolti sono vari, tra cui danneggiamento, blocco stradale, minacce, violenza privata e deturpamento di cosa altrui, resistenza a pubblico ufficiale e, in qualche caso, mancato preavviso per la manifestazione.

Per il momento non si parla, comunque, di un immediato ritorno nelle strade e di una ripresa della protesta.

Martedì prossimo, 21 maggio, i pastori sono convocati in Consiglio regionale, per essere ascoltati dalla Quinta commissione (Agricoltura), mentre il 31 maggio a Sassari, in prefettura, si riunirà di nuovo il tavolo della filiera del latte ovino.

“Ma è chiaro – ha puntualizzato ancora Gianuario Falchi all’agenzia Ansa- che stiamo aspettando entro l’estate fatti e risultati. Altrimenti è chiaro che i pastori non possono aspettare ancora”.

Sabato, 18 febbraio 2019

