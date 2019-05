Quattro liste in campo a Bosa

Raggruppamenti civici. Il Pd, partito del sindaco uscente, fuori dalla competizione elettorale

Quattro liste a Bosa si contenderanno il governo del Comune. In campo scenderanno l’ex sindaco di Magomadas Alessandro Naitana, l’ex sindaco di Bosa Pier Franco Casula, l’ex vicesindaco Rosalia Acca e il professionista Luca Lelli, ciascuno candidato alla carica di sindaco e alla guida di una propria lista.

Si tratta di quattro raggruppamenti civici.

Da segnalare che il Partito democratico, il partito del sindaco uscente Luigi Mastino, ufficialmente non è presente in nessuna lista e non sostiene nessuno dei quattro schieramenti.

Sabato, 18 maggio 2019

L'articolo Quattro liste in campo a Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.