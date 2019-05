Comune di Sini: sfida a due alle elezioni comunali

Sono due a Sini le liste che concorrono per conquistare la maggioranza in Consiglio comunale, alle prossime amministrative, in programma il 16 giugno.

Alice Serra, consulente finanziario e patrimoniale in una banca, alla sua prima esperienza politica, guida la lista “Crescendo insieme”.

A guidare la lista concorrente “Uniti per Sini” Biagino Atzori, presidente della cooperativa “Sa Scrussura” e già sindaco per 2 mandati nei quinquenni 2000 – 2005 e 2010 – 2015.

Sabato, 18 maggio 2019

