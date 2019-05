Buongiorno Ceramica! Ecco gli eventi di oggi e domani

“Come nel resto d’Italia – evidenzia l’Assessore Pupa Tarantini – anche a Oristano è stata presentata la Guida «Le Città della Ceramica» edita dal Touring Club d’Italia e curata dalla AiCC, il sodalizio che dal 1999 unisce oltre 40 Comuni di antica tradizione ceramica, allo scopo di tutelare e valorizzare la ceramica artistica italiana. Una finalità condivisa dal Touring Club che anche in Città si impegna a promuovere il turismo culturale, occasione di crescita anche economica, e di orgogliosa identità, come sottolinea il Console del Touring, Salvatore Ferraro”.

“Oristano è in prima fila nella promozione di una straordinaria attività – conclude il Sindaco Andrea Lutzu – e nella organizzazione di eventi, realizzazioni artistiche e didattiche, Giornate e Weekend che come Buongiorno Ceramica! e nell’ambito dell’AiCC, faranno emergere i figoli arborensi, la loro identità, quella delle Città gemelle, ad esempio – termina l’Assessore Tarantini – in occasione dell’installazione che citerà i Comuni aderenti al progetto iconografico, e che troverà posto nel Centro di Documentazione di Via Sant’Antonio”.