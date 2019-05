Il Gremio dei contadini festeggia il patrono Sant’Isidoro

Il Gremio dei contadini in festa per celebrare Sant’Isidoro agricoltore, patrono dei contadini. Domani, sabato 18 maggio, alle ore 19.00 si terrà la messa celebrata nella Chiesa de Santu Giuanni de Froris. Al termine della celebrazione, gli appartenenti al Gremio si intratterranno con i presenti, per festeggiare tutti insieme.

Isidoro, umile contadino, nasce a Madrid nel 1070 circa. Diede esempio di pietà e di carità cristiana, ebbe il dono dei miracoli e ne operò numerosi in vita e dopo la morte che avvenne nel 1130. Anche sua moglie, Maria Toribia, è venerata dagli spagnoli con il nome di Santa Maria de la Cabeza. Isidoro fu canonizzato da Gregorio XV nel 1622, è il patrono dei contadini.

Il Gremio dei Contadini in passato celebrava solennemente la festa di Sant’Isidoro abbinando alle celebrazioni religiose delle corse di cavalli berberi che si svolgevano intorno alla Chiesa di Santu Giuanni de Froris.

Venerdì, 17 aprile 2019

