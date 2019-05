Cagliari, preferisce il bed and breakfast al carcere: 29enne rumeno arrestato di nuovo dalla polizia

Doveva trovarsi dietro le sbarre del carcere dopo l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale ordinario di Palermo ma, invece, è stato rintracciato in un bed and breakfast di Cagliari. Alexandru Patrascu, 29enne rumeno, è stato rintracciato dalla polizia grazie al sistema informatico “Alert Alloggiati”. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante, che hanno nuovamente stretto le manette ai polsi dell’uomo. Portato negli uffici di via Amat, è emerso che Patrascu doveva scontare ancora tre mesi e quattordici giorni per reati contro il patrimonio.

Alla fine, su disposizione del pm di turno, il ventinovenne è stato rinchiuso nel carcere di Uta.

