Nuovo asfalto per le malridotte strade di Torangius e San Nicola

Nuovo asfalto a Oristano per le malridotte strade di Torangius e San Nicola Il Comune ha appaltato i lavori per ma manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza

Al via in città e nelle frazioni un progetto da 500 mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade urbane.

Il progetto, approvato nei mesi scorsi dalla Giunta Lutzu, è stato appaltato all’impresa Edilizia Loi di Elmas, che ha presentato un’offerta di 331 mila euro con un ribasso del 24,33% sul prezzo a base d’asta di 430 mila euro e quindi con un’offerta di 327 mila euro.

L’intervento, stralcio di un progetto generale da 2 milioni 292 mila euro, è finanziato dall’Assessorato ai lavori pubblici della Regione e riguarda i lavori di manutenzione e risanamento della viabilità urbana, strade e marciapiedi.

“La manutenzione delle strade e il ripristino delle migliori condizioni di utilizzo è una delle priorità di questa amministrazione”, osserva il Sindaco Andrea Lutzu. “In questi due anni, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente, abbiamo già eseguito numerosi interventi con una spesa complessiva superiore al mezzo milione di euro, a cui occorre aggiungere progetti specifici come quelli per il rifacimento di via Aristana e via Arborea e quello per la piazza delle ex Case minime”.

“È di questi giorni, inoltre”, prosegue il primo cittadino, “la realizzazione del nuovo asfalto in via Cagliari e in vico Gennargentu, ma numerosi altri interventi sono stati realizzati in tanti punti della città e delle frazioni. E sempre in questi giorni il Comune sta realizzando importanti interventi di manutenzione in piazza Manno e a Torre Grande sul lungomare”.