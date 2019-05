Licanìas tramudat a Aristanis: un’excursus videogràficu dedicadu a sa mùsica

Comintzant is anteprimas de Licanias, is primos apuntamentos chi portant a sa de deghe editziones de su fèstival de Neoneli.

Custu merie su fèstival literàriu at a tramudare a Aristanis. Protagonista at a èssere Bruno Di Marino, istòricu de s’immàgine in movimentu, chi at a faeddare de “Sinnos, bisos, sonos. Baranta annos de videoclip dae David Bowie a Lady Gaga”.

S’apuntamentu est a is 19.00 in Librid, in pratza de Tzitade.