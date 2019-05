Incidente a Cagliari, scooter contro moto in via Pessina: un ferito

Incidente stradale questa sera in via Pessina all’incrocio con via Cugia. Una moto, guidata da un giovane 17enne cagliaritano e uno scooterone condotto da un 23enne di Cagliari, stavano percorrendo via Pessina con direzione via della Pineta, con la stessa direzione. All’altezza dell’incrocio con via Cugia, per cause in fase di accertamento, si urtavano rovinando sul manto stradale. Sono stati soccorsi dal 118 ed il conducente dello scooterone è stato trasportato con assegnato codice, giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

en.ne.

