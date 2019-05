Videogiochi e fumetti, a Quartu Giocomix

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Videogame, fumetti, giochi da tavolo, workshop, gare tra maghi e competizioni tra cosplay, ma anche musica e concerti. A Quartu torna il prossimo fine settimana 'Giocomix', il più grande festival del gioco e del fumetto della Sardegna.

Un'edizione ricchissima, 20 ore, tra sabato e domenica, di "sano divertimento fuori dagli schemi", come recita il motto dell'associazione Mondi Sospesi che ha organizzato la manifestazione. Se ne vedranno davvero delle belle ad iniziare dal grande raduno dei fan di Harry Potter che, vestiti come nei film, si cimenteranno nel 'Trofeo delle Case' e nelle sfide di magia. Spazio come sempre alle gare tra cosplayer (chi si traveste come i personaggi dai cartoni animati, dei fumetti, dei film o dei videogiochi ndr), i partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi tra gli altri il Premio Giocomix e arrivare dritti sul palco del Romics, trampolino di lancio per il World Cosplay Summit in Giappone.

Ma non solo. Ci saranno aree dedicate ai mattoncini Lego, ai Playmobil, ai giochi di ruolo e da tavolo, ma anche ai più moderni videogiochi con consolle o con visore 3D. E per chi vuole fare un tuffo nel passato spazio ai retrogame, i videogiochi che si giocavano nei bar. Molte le novità anche nell'area fumettistica con la presenza di tante case editrici nazionali come J-pop Manga, Edizioni Bb, Edizioni Dentiblù e Oblomov diretta dal sardo Igort. Previsti workshop dedicati alle illustrazioni e al fumetto e incontri con gli autori.

Tra gli ospiti, oltre allo stesso Igort, i disegnatori al lavoro per Sergio Bonelli Editore, Fabiano Ambu, Massimo Dall'Oglio, Guido Masala, Elia Bonetti, Jean Claudio Vinci che attualmente lavora per Disney-Pixar e poi l'illustratore e fumettista Bruno Olivieri, lo sceneggiatore Daniele Mocci e le autrici Dany& Dany.

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 all'hotel Setar, dalle 10 alle 20. (ANSA).