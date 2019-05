CALCIO, Cagliari scarico, Castro inventa ma è tardi. Tre punti Lazio (1-2)

Il Cagliari è sempre bravissimo a complicarsi la vita. La sconfitta interna contro la Lazio, maturata questa sera, ne è la chiara dimostrazione. Squadra senza cattiveria, quasi mai intraprendente e per 80 minuti buoni alla rincorsa dei biancocelesti, vincitori (1-2) con un gol per tempo: tardivo il gol di Pavoletti nel finale (e sono 14) su assist del rientrante Castro. La “maledetta matematica” per la salvezza ancora non c’è, un peccato vedere la squadra così. Il rassicurante vantaggio in classifica, ora assottigliatosi, potrebbe abbassarsi ulteriormente in base a cosa faranno domani Udinese ed Empoli.

Scontro alla Sardegna Arena tra protagoniste dagli obiettivi molto diversi: il Cagliari alla ricerca della salvezza matematica davanti al suo pubblico, Lazio bisognosa di punti per restare attaccata al treno europeo con la finale di Coppa Italia alle porte. Maran – squalificato, in panchina il vice Maraner – ripropone Klavan al centro della difesa dopo il problema al ginocchio, conferma Deiola e può riportare in panchina Castro, che si è finalmente lasciato alle spalle il lungo infortunio. Cagliari in rossoblu, Lazio in bianco.

Sardegna Arena abbondantemente annaffiata nel caldo pomeriggio cagliaritano. Il primo tempo vede sostanziale equilibrio, sebbene gli ospiti vadano maggiormente alla conclusione e sciupino ottime chance per sbloccare il tabellino. I sardi paiono non abbastanza grintosi e vanno (meritatamente) sotto al 31°: la difesa arretra e lascia libero Luis Alberto a centro area, che non ha problemi ad insaccare con il destro. La Lazio tiene in pugno il vantaggio, così come i sardi sembrano invece muoversi con poca efficacia. Al minuto 53 gli ospiti conquistano la seconda segnatura su azione di contropiede. La difesa del Cagliari viene tagliata in verticale: lettura pessima di Romagna e Cacciatore che si fanno beffare dal rapido Correa, lesto a battere Cragno per la seconda volta. I rossoblu si dimostrano di una pochezza allarmante, in entrambe le fasi di gioco, senza riuscire a venirne fuori nonostante i continui suggerimenti del disperato Maran al suo staff via cellulare. Il tecnico del Cagliari cammina nervosamente all’interno di un box sopra la tribuna stampa, gli auricolari dei suoi collaboratori si surriscaldano. La doppia sostituzione contemporanea di Cigarini e Padoin – rispettivamente con Bradaric e Cerri – si rivela inefficace. C’è spazio per il graditissimo ritorno in campo di Castro dopo diversi mesi di stop e basta. Un’invenzione dell’argentino innesca l’ennesima incornata vincente di Pavoletti, quando ormai i minuti sono già 91 e c’è poco da fare.

Primo tempo. 5° – TIRO LAZIO: Caicedo dialoga bene con un compagno e sfonda centralmente in area, tocca sull’uscita di Cragno mandando sul fondo. | 8° – TIRO CAGLIARI: mancino teso di Joao Pedro, Proto respinge. | 21° – TIRO LAZIO: ci prova nuovamente Caicedo, però il suo tentativo viene murato dal compagno Parolo. | 27° – TIRO LAZIO: Luis Alberto riceve in area da destra e, da ottima posizione, calcia alto di sinistro. | 31° – GOL LAZIO: pallone basso al centro per Luis Alberto, colpevolmente lasciato libero in area. Difesa sorpresa, il laziale insacca di destro di piatto spiazzando Cragno. | 34° – TIRO CAGLIARI: ottima combinazione fuori area tra Barella e João Pedro, l’azzurro spara alle stelle con il destro. | 38° – TIRO CAGLIARI: João Pedro recupera palla e serve Cigarini, destro da lontano che passa tra le gambe di un paio di difensori e si spegne sull’esterno della rete. | 39° – TRAVERSA LAZIO: destro di Badelj da fuori area che si stampa sulla traversa dopo il tocco di Cragno, probabilmente decisivo.

Secondo tempo. 47° – TIRO CAGLIARI: conclusione debole di Cigarini dalla distanza, Proto para a terra. | 53° – GOL LAZIO: contropiede laziale da Marusic a Luis Alberto, suggerimento in profondità per Correa. L’attaccante è letale e realizza il raddoppio di sinistro. | 84° – TIRO LAZIO: Parolo scarica un diagonale destro dal limite, out. | 87° – TIRO CAGLIARI: tentativo in area di Castro, che riceve all’indietro da Cacciatore ma calcia alto di destro. | 91° – GOL CAGLIARI: Castro pesca Pavoletti a centro area con un cross morbido, incornata in anticipo su Bastos e palla in rete alla destra di Proto.

Cagliari-Lazio 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (57° Bradaric), Padoin (57° Cerri); Barella (C); Pavoletti, João Pedro (77° Castro) (In panchina: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Pisacane, Srna, Birsa, Oliva, Despodov, Théréau). Allenatore: Rolando Maran (squalificato, in panchina Christian Maraner).

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (74° Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (62° Cataldi), Luis Alberto (84° Immobile), Lulic (C); Correa, Caicedo (In panchina: Guerrieri, Furlanetto, Leiva, Wallace, Durmisi, Romulo, Neto, Jordão). Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri (Ravenna).

Reti: 31° Luis Alberto, 53° Correa, 91° Pavoletti.

Note: ammoniti Radu (13°), Badelj (24°), Proto (64°), Barella (85°), Cacciatore (94°), Luiz Felipe (94°); minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 5.

Fabio Ornano

