CALCIO, Cagliari-Lazio: focus sui rossoblu

Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente

CRAGNO***: i laziali attentano varie volte alla sua rete, interviene poco e non ha colpe sui gol. Bravo in occasione della traversa di Badelj nel primo tempo.

CACCIATORE**: abbastanza anonimo per tutta la gara, raramente riesce a spingersi in avanti. Ammonito.

KLAVAN**: ritorna dopo l’infortunio al ginocchio e conferma, ovviamente, la scarsa dinamicità anche nella lettura dell’azione.

ROMAGNA**: parte in ritardo nell’azione del raddoppio di Correa e non riesce ad opporre la dovuta resistenza nella situazione.

PELLEGRINI**: nessuna traccia della verve caratteriale e propositiva che lo aveva fatto ammirare nel recente passato.

DEIOLA**: prestazione con alcune sbavature. Fa quel che può, gli capita sui piedi un buon pallone ma non lo sfrutta.

CIGARINI**: si perdono le sue tracce nel folto centrocampo laziale, da cui riesce a sottrarsi per concludere senza efficacia.

Dal 57° BRADARIC: s.v.

PADOIN**: rispolverato dall’inizio, ha cercato di limitare i danni prima del cambio nella ripresa.

Dal 57° CERRI***: fa a sportellate con gli avversari, prova come può a dare una mano dalla trequarti in su.

BARELLA***: come atteggiamento, dimostra di crederci e di voler suonare la carica. I compagni non seguono l’esempio.

PAVOLETTI***: partita di attesa e frustrazione, riscattata dal 14° gol stagionale – record eguagliato – con l’ennesimo colpo di testa, piatto forte di casa Pavoletti.

JOÃO PEDRO**: si sbatte sul fronte offensivo, peccato che non incontri situazioni a suo favore e nel dialogo con i compagni.

Dal 77° CASTRO***: un ritorno desiderato e importante. Lo impreziosisce con un bell’assist morbido per la testa di Pavoletti.

MARAN**: segue la gara dall’alto, esiliato causa squalifica. Le sue indicazioni allo staff tecnico tuttavia non correggono l’inerzia di una partita approcciata con debolezza. Sembra quasi che la squadra abbia tirato i remi in barca dal post Frosinone. Non si può più sbagliare, nonostante la situazione non fosse certo questa poco tempo fa…

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)