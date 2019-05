Bandiere blu: sono 14 in Sardegna

La Sardegna conquista 14 Bandiere Blu nel 2019, una in più dello scorso anno, e viene premiata anche con una new entry: Sant'Antioco. Complessivamente sono 385 le spiagge italiane con il vessillo assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), 183 i comuni e 72 gli approdi turistici.

In testa tra le regioni c'è sempre la Liguria con 30 località premiate, seguita da Toscana (19), Campania (18), Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13), Calabria (11) e Abruzzo (10). Quindi Lazio (9), Veneto (8), Emilia Romagna (7), Sicilia (7) e Basilicata (5). Chiudono il Friuli Venezia Giulia con due bandiere e il Molise con una. Non basta il mare cristallino per ottenere il riconoscimento, sono infatti 32 gli indicatori presi in considerazione dalla Fee per assegnare la Bandiera Blu.

Ecco l'elenco delle 14 spiagge sarde premiate. Otto si trovano nel Sassarese e in Gallura: Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola, Santa Teresa, La Maddalena, Palau, Castelsardo, Sorso e Porto Ferro. In provincia di Oristano abbiamo la sola Torregrande, nel Nuorese Tortolì e Bari Sardo. Nel sud Sardegna c'è Mare Pintau e il Poetto di Quartu, Porto Tramatzu a Teulada e infine la new entry, la spiaggia di Maladroxia sull'isola di Sant'Antioco.