Sardegna, irruzione artica e freddo in arrivo: weekend da battere i denti in tutta Italia

Venerdì 3 maggio peggiora il tempo sull’Italia, con probabili rovesci in molte regioni. Compresa la Sardegna. Un antipasto di un weekend da brividi, come spiega il nostro giornale partner Quotidiano.Net: “Quell’irruzione artica annunciata nei giorni scorsi trova conferme nelle previsioni meteo. A cominciare da domani, venerdì 3 maggio 2019, dove l’instabilità su gran parte del Paese farà da antipasto al ciclone polare in arrivo nel weekend. Porterà con sé la neve, insolitamente a maggio, che dovrebbe cadere – spiega il Meteo.it – domenica anche a bassa quota. Fino a 400-500 metri sulle Alpi, qualcuno negli ultimi aggiornamenti azzarda addirittura 300 metri. Le zone più esposte saranno “le vallate di confine tra Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia”. Nevicate sotto i mille metri in Appennino settentrionale, dove i fenomeni rischiano di essere abbondanti. Fiocchi bianchi a quote più elevate, invece, nell’Appennino Centro-Meridionale.

Saranno 48 ore da brividi, con crollo delle temperature (che potrebbero scendere di oltre 10 gradi in poche ore) e probabili grandinate al Centro, soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, spiega 3B Meteo. Da Martedì 7 maggio la situazione dovrebbe migliorare, con il ritorno a un clima decisamente più primaverile”.

