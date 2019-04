“Possiamo fare un selfie?”, ma c’è la “beffa”. Due ragazze hanno chiesto una foto ricordo al leader della Lega e viceministro Matteo Salvini durante il suo tour in Sicilia. Nella tappa di Caltanissetta, dopo aver fatto un comizio in pubblico, in tanti si sono avvicinati a lui, sopra il palco, per stringergli la mano e chiedergli di scattarsi una foto. Anche due ragazze, che però avevano le idee ben chiare: baciarsi in bocca e immortalare il momento con affianco Salvini. Missione riuscita: le immagini sono state rimbalzate da varie pagine Facebook Lgbt, tra le quali quella de “I sentinelli di Milano”.

L'articolo Selfie con “beffa” per Matteo Salvini, due ragazze si baciano in bocca e lui resta sorpreso proviene da Casteddu On line.