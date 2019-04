Il triste ’25 aprile’ del partigiano Salvatore Saba di Serdiana: ‘cancellato’ dall’Anpi (Angelo Abis)

Dall’alto dei cieli i vecchi partigiani sardi avranno assistito compiaciuto al tributo espresso dai loro discendenti cagliaritani . Tutti eccetto uno. Salvatore Saba , nato Serdiana il 22 luglio 1921, nome di battaglia “Cagliari”, morto trucidato a Bosco Romagno, in provincia di Udine, il 9 febbraio 1945, ad appena 23 anni: a lui, ogni 25 aprile, verrà un po’ di tristezza, perché i suoi conterranei, non sappiamo se volutamente o per ignoranza, lo escludono dalle commemorazioni . Per l’ Anpi , infatti, il partigiano Saba non è mai esistito . Si possono consultare tutti i siti sardi dell’Associazione dei partigiani, degli Istituti storici della Resistenza, spulciare libri, opuscoli, riviste che parlano dei partigiani sardi , troverete alcuni Saba, ma di Salvatore neppure l’ombra . Il motivo c’è. Saba ha una macchia indelebile : faceva parte del battaglione “Tumulato” della brigata partigiana “Osoppo Friuli”, composta da ex militari, da cattolici, liberali e da alcuni azionisti, insomma erano ‘nazionali’ e anticomunisti . Tant’è che avevano al collo un fazzoletto verde e ostentavano un tricolore con tanto di stemma sabaudo. Combattevano a viso aperto contro tedeschi e fascisti, non disdegnavano lo scambio di prigionieri e, verso la fine della guerra, incontrarono anche emissari della X Mas con l’intento di evitare che il Friuli Venezia Giulia cadesse in mano ai comunisti di Tito . Cosa che non piacque affatto alle formazioni garibaldine, succubi del Partito comunista friulano, che a sua volta ottemperava senza battere ciglio all’imposizione di Tito: tutte le formazioni partigiane in Fvg dovevano passare al IX Korpus iugoslavo ed essere ripulite “dagli elementi italiani nazionalisti e imperialisti”.

La ‘ripulitura’ ebbe inizio il 7 febbraio 1945. Alcuni gappisti delle formazioni Garibaldi agli ordini di Mario Toffanin, nome di battaglia Giacca, circondano la baita alle Malghe Topli Uork, vicino a Porzûs (Udine) in cui si trova lo stato maggiore della 1^ Brigata Osoppo. Dopo la cattura, il comandante Francesco De Gregori (zio dell’omonimo cantante) viene immediatamente giustiziato, assieme al delegato politico Gastone Valente e ad Elda Turchetti, segnalata come spia da Radio Londra e recatasi alle Malghe per chiarire la propria posizione. Anche la giovane recluta Giovanni Comin perde la vita durante un tentativo di fuga, mentre Aldo Bricco, giunto a Porzûs per sostituire De Gregori (destinato ad altro incarico), riesce a mettersi in salvo malgrado le ferite. Gli altri componenti del comando di Brigata vengono tutti fatti prigionieri e condotti al Bosco Romagno, nel comune di Cividale de Friuli (Udine) per essere interrogati. Nei giorni seguenti, tra l’8 e il 20 febbraio 1945, quattordici di loro vengono uccisi in diverse località della zona: Giuseppe Sfregola viene passato per le armi a Ronchi di Spessa, quando gli interrogatori non sono ancora iniziati; al Bosco Romagno vengono fucilati Franco Calledoni, Primo Targato, Antonio Cammarata, Pasquale Mazzeo, Guido Pasolini (fratello dello scrittore Pier Paolo) e Antonio Previti; Angelo Augelli a Prepotto (Udine); Egidio Vazzas viene ucciso in località tuttora ignota. Mentre l’esecuzione del sardo Salvatore Saba, Enzo D’Orlandi, Gualtiero Michelon, Erasmo Sparacino e Giuseppe Urso avviene invece nel Bosco Musich a Restocina (frazione di Dolegna del Collio, in provincia di Gorizia).

Appena compiuto il massacro, seppelliti immediatamente i corpi, poi ritrovati in una fossa comune, gli autori decisero di tener nascosto l’eccidio, poi fu attribuito ai tedeschi e ai fascisti. Infine, sostennero che i partigiani da loro assassinati fossero spie e traditori. Il 23 giugno 1945, la Brigata Osoppo presentò la denuncia alla Procura di Udine. Il processo iniziò nell’ottobre 1951 a Lucca. Toffanin e altri due luogotenenti (fuggiti subito in Jugoslavia) furono condannati all’ergastolo, confermato in Cassazione, altri 40 ebbero pene inferiori. Ma fra indulti e amnistie, fino all’inquietante grazia di Sandro Pertini, non appena eletto Presidente della Repubblica, furono rimessi tutti in libertà. E non solo, ma alcuni di essi furono premiati con alti incarichi nell’Anpi e nel Pci friulano, oltre a riscuotere la pensione dello Stato.

“Si tratta di una delle vicende più drammatiche e controverse della Resistenza italiana – scrive iAlberto Buvoli, autore di numerosi saggi sul movimento di liberazione in Friuli – di cui forse non si riuscirà mai ad avere una ricostruzione univoca perché mancano proprio quei documenti che possono fornire con esattezza elementi chiarificatori sui mandanti e sulle motivazioni dell’azione gappista. Le fonti che ho consultato e i documenti a disposizione mi portano a concludere che l’ordine di eliminare la presenza osovana a Porzûs provenne dal IX Korpus alla Federazione del Pci di Udine da cui dipendevano direttamente i Gap, Federazione che fu parimenti responsabile dell’eccidio. Come si svolsero i fatti, poi, è cosa oramai nota. Lo sloveno Edvard Kardelj – uno dei più importanti collaboratori di Tito – in questo senso fu categorico: in una lettera del 9 settembre 1944 a Vincenzo Bianco – prescelto personalmente da Togliatti come delegato del Pci presso il Fronte di liberazione sloveno – scrisse che all’interno delle formazioni partigiane italiane occorreva ‘fare un repulisti di tutti gli elementi imperialisti e fascisti’. Con riferimento alle zone di operazioni del IX Korpus, così proseguiva: ‘Non possiamo lasciare su questi territori nemmeno un’unità nella quale lo spirito imperialistico italiano potrebbe essere camuffato da falsi democratici’, ed auspicò il passaggio dell’intera regione alla nuova Jugoslavia: ‘Gli italiani saranno incomparabilmente più favoriti nei loro diritti e nelle condizioni di progresso di quel che sarebbero in un’Italia rappresentata da Sforza’. Rispetto alla Osoppo, rilevava che fosse ‘sotto una forte influenza di diversi ufficiali badogliani e politicamente guidata dai seguaci del Partito d’azione’.

Angelo Abis

(sardegna.admaioramedia.it)