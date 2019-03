Sconto fiscale per chi rientra dall’estero in Sardegna

Anticipazioni sul Decreto crescita del Governo

Chi torna in Italia e trasferisce la propria residenza in una regione del Sud pagherà le tasse solo sul 10% del reddito. È quanto si legge nella bozza del Decreto crescita che prevede un allargamento del bonus fiscale per i lavoratori impatriati. Le regioni in questione sono: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Tra le misure per il rientro dei cervelli c’è l’incremento dal 50 al 70% della riduzione dell’imponibile per gli impatriati che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020. Vengono inoltre semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore che si estende anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2020. Previste anche maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Giovedì, 28 marzo 2019

L'articolo Sconto fiscale per chi rientra dall’estero in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.