Feminàs contro il Congresso delle Famiglie di Verona Una rappresentante del Comitato di Fordongianus in Veneto per prendere parte alle manifestazioni di protesta contro l’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Fèminas di Fordongianus, nato con lo scopo di promuove attività di informazione e sensibilizzazione utili a contrastare discriminazioni e violenza sulle donne e sui minori, che sarà presente a Verona con una rappresentanza per prendere parte alle manifestazioni di protesta contro il Congresso Mondiale delle Famiglie.

Il Comitato Fèminas di Fordongianus si oppone fermamente al 13esimo Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona da domani 29 marzo fino al 31, e manifesterà con una piccola delegazione durante la manifestazione di dissenso che si terrà contemporaneamente.

Questo congresso è stato organizzato dall’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (IOF), dal Comune di Verona, dall’associazione Pro-vita e altre organizzazioni che riconoscono nella famiglia costituita da un uomo e una donna e dei bambini l’unica tipologia di famiglia possibile. L’evento è patrocinato dal Ministro per la Famiglia e la Disabilità, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona. Inizialmente il patrocinio venne concesso anche dalla Presidenza del Consiglio, ma dopo varie proteste è stato revocato.

Il Comitato Fèminas vuole contrastare questo tipo di iniziative che tentano di riportare indietro la ruota della storia. L’idea del Congresso è quella di incentivare la formazione della famiglia naturale, di stampo patriarcale ed etoronormata, cioè composta da un uomo e una donna seguendo un modello sociale gerarchico, sessista e conservatore.

Dietro il velo di un incontro per celebrare la famiglia e la vita si nasconde la volontà di arrestare il processo di autodeterminazione della donna per riportarla all’interno dei confini familiari: unico spazio ritenuto adeguato. Lo si evince anche dall’Intervento Nazionale al Dialogo Interattivo di Livello Ministeriale sul Tema di Revisione “Women’s empowerment and the link to sustainable development” del Ministro Fontana per la Famiglia e la Disabilità : “La necessità per le donne di accedere e permanere nel mercato del lavoro, tuttavia, non può prescindere dalla loro piena realizzazione nella vita privata, che può essere realizzata soltanto mediante la garanzia di poter conciliare agevolmente gli impegni professionali con la cura della famiglia.” Lo esprimono benissimo anche coloro che hanno sottoscritto e firmato il disegno di legge 735, il cui firmatario principale siederà al tavolo di questo nefasto congresso: Stefano Pillon. Accanto a lui ci saranno i maggiori esponenti dell’estrema destra europea Katalin Novak, Segretaria di Stato e Ministra per la Famiglia ungherese, e Atilla Banada Viceministro per la Famiglia ungherese, e i principali esponenti religiosi come l’Arciprete Dimitri Smirnov, Presidente della commissione patriarcale per la famiglia e la maternità della Chiesa ortodossa russa.

Ciò che si respira è l’idea che la “famiglia normale” sia quella strutturata secondo il modello patriarcale; esattamente lo stesso modello che ha permesso il perpetuarsi di forme diverse di violenza domestica su donne e minori.

Accettando questa tipologia di eventi si intraprende la strada seguita da quei 50 deputati della Lega firmatari della proposta di legge che accusa la legge 194 sull’interruzione di gravidanza di essere la principale causa della crisi demografica italiana e introduce il concetto di “soggettività giuridica del feto” e la possibilità di adozione già nella fase della gravidanza. Questo significa che una donna che desidera interrompere la gravidanza è concepita dalla legge italiana come una “criminale”, in quanto va a ledere i diritti soggettivi di un titolare di soggettività giuridica: un bambino ancora non nato. Questa proposta nasce dallo stesso governo che non riconosce il diritto di cittadinanza ai bambini stranieri che nascono nel suolo italiano. Donne “assassine cannibali” come ci ha definite Dimitri Smirnov.

La rimessa in discussione della legge sull’affidamento condiviso, l’introduzione della mediazione familiare obbligatoria, l’eliminazione dell’assegno di mantenimento, la diffusione di una presunta teoria della Sindrome di Alienazione Parentale di cui ancora non vi sono riscontri scientifici e la cui teorizzazione è avvenuta da parte di un medico accusato di pedofilia, i continui attacchi alla 194 sono tutti punti di una strategia chiara ed esplicita di una linea di governo che vuole indebolire l’autodeterminazione della donna per riconsegnarle un solo dovere: essere una brava moglie e una brava madre che possa dare alla luce nuovi nati per la patria.

Noi, Fèminas, ci opponiamo all’iniziativa del Congresso Mondiale per le Famiglie e appoggiamo tutti i movimenti femministi e transfemministi che dal 29 marzo saranno a Verona come noi per manifestare il proprio dissenso. Noi, Fèminas, ci opponiamo e resistiamo di fronte alla volontà politica di reprimere i diritti delle donne.

Giovedì, 28 marzo 2019

L'articolo Feminàs contro il Congresso delle Famiglie di Verona sembra essere il primo su LinkOristano.it.