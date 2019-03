La Pro loco di Arborea: “Le tradizioni venete patrimonio della nostra comunità”

Conferma l’impegno della Pro loco per la valorizzazione delle manifestazioni identitarie di Arborea, il presidente Paolo Sanneris, dopo l’assegnazione al Comune del premio “Primo comune onorario del Veneto”.

Il riconoscimento è stato consegnato alla sindaca di Arborea Manuela Pintus, alla guida di una rappresentanza del Comune, degli enti e associazioni che nel centro della bonifica tengono vivi i legami etnici e identitari che connotano la comunità di Arborea con la popolazione veneta.

“Come Presidente della Associazione Turistica Pro Loco”, spiega Paolo Sanneris, “mi associo al saluto portato della nostra Sindaca, significando che la base sociale con il Gruppo di lavoro dell’Associazione, sono composti anche da veneti, fieri delle proprie origini e appartenenza”.

“Attraverso le manifestazione che promuove”, osserva ancora il Presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris, “l’Associazione è parte integrante di questo universo e non solo per avere nella sua base sociale e operative un gran numero di veneti e famiglie con all’origine la provenienza da quelle Regione. Gente, come i sardi, fiera della proprie origini e appartenenza che ad Arborea hanno trovato radicamento rinnovando costumi, tradizioni e consolidando rapporti con le comunità venete come i gemellaggi ormai storici con i comuni di Villorba e Zevio, cementati da interscambi culturali che ad Arborea significano la manifestazione di Brusa la Vecia a gennaio; la sagra delle Fragole ad aprile; la Cena “Sardo Veneta a Villorba nel mese di maggio; la Festa delle Etnie con annessa sagra dell’anguria a luglio; la Sagra dedicata alla polenta a ottobre, un legame speciale in quanto è stata avviata nel 1983 come “1^ Sagra della polenta Veneta” e che ai giorni nostri si pregia della farina di polenta prodotta dalla Pro Loco e che, dopo varie ricerche storiche, utilizza il tipo di seme importato dai coloni veneti, il seme di tipo Marano, nel segno tangibile della profondità di un legame che lega la Regione Veneto ad Arborea”.

“Il nostro impegno resta quello che le varie tradizioni continuino a essere patrimonio della nostra Associazione perché non venga meno e siano sempre ricordate quelle storie che sono il collante ed il vanto della nostra Comunità”, conclude Sanneris. “Un Grazie speciale per l’ospitalità agli Amici della Regione Veneto e dei Comuni Gemellati di Villorba e Zevio”.

Martedì, 19 marzo 2019

