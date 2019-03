Si presentavano nel negozio Coin di Sassari come normali clienti e, mentre una di loro si posizionava per notare l’eventuale arrivo di personale dell’attività, l’altra portava via dagli scaffali alcuni articoli del reparto profumeria: in tre episodi diversi, tra cosmetici e profumi di marche prestigiose, avevano rubato merce per oltre 2mila euro.

Solo l’attenzione di una dipendente aveva consentito di notare la condotta delle due donne e quindi le indagini della Polizia, che, grazie all’analisi dei filmati della videosorveglianza del negozio, riusciva ad identificarle. Le due donne, rom di nazionalità rumena, rispettivamente di 32 e 20 anni, con diversi precedenti penali per furti analoghi, sono state denunciate in libertà per furto aggravato e continuato. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)