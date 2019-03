I Carabinieri della Stazione di Gairo hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei tre persone, già note alle Forze dell´ordine, responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata, esercizio abusivo di una professione e sostituzione di persona in concorso

GAIRO - I Carabinieri della Stazione di Gairo hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei tre persone, già note alle Forze dell'ordine, responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata, esercizio abusivo di una professione e sostituzione di persona in concorso. Le indagini sono partite subito dopo la denuncia presentata da un 35enne del posto che, dopo aver stipulato on-line una polizza assicurativa Rca per la sua autovettura, si è reso conto di essere stato truffato.

Infatti, il malcapitato effettuava il pagamento di una somma di circa 500euro sul conto corrente postale intestato ad uno dei malviventi, ricevendo tramite lettera postale, un tagliando assicurativo apparentemente regolare. Successivamente, si è recato in un’altra agenzia assicurativa alla ricerca di un preventivo migliore. Qui la brutta sorpresa: infatti, veniva informato che il proprio veicolo era sprovvisto di valida copertura assicurativa.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di identificare i tre responsabili della truffa: un 44enne napoletano, un 50enne casertano ed un 23enne albanese. E' stato accertato come, per rendere effettiva la truffa, i tre malviventi avessero utilizzato un codice del Registro unico intermediari inesistente ed intestato fittiziamente ad una società assicuratrice di Piacenza. I tre sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per il reato di truffa.