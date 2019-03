Domani, il sindaco di Sassari parteciperà alla manifestazione per il ripristino della legalità e la sicurezza per il ritiro del latte, indetta dai caseifici della filiera del latte ovicaprino sardo

SASSARI – Domani, giovedì 14 marzo, il sindaco di Sassari Nicola Sanna parteciperà alla manifestazione per il ripristino della legalità e la sicurezza per il ritiro del latte, indetta a Macomer dai caseifici della filiera del latte ovicaprino sardo. «Parteciperò al corteo – commenta il primo cittadino - perché credo sia importante dire no alla violenza. La lotta per l’aumento del prezzo del latte avrà ancora più forza se vedrà tutti i componenti della filiera lattiero-casearia, industriali, allevatori, cooperative, trasportatori, uniti nella condanna di ogni violenza e nella manifestazione pacifica dei propri diritti».

Nella foto: Nicola Sanna

