Marrubiu premia la migliore maschera d’artista

Sabato la cerimonia di premiazione del concorso promosso in occasione di Su Marrulleri

Si svolgerà sabato prossimo, 16 marzo, a Marrubiu la cerimonia di premiazione del concorso “Maschere d’Artista”, la collettiva d’arte contemporanea promossa in occasione di Su Marrulleri, dal 2 al 9 marzo, dall’Amministrazione Comunale di Marrubiu, in collaborazione con The Art House Space.

Più di venti dei migliori artisti del panorama regionale si sono confrontati con i colleghi di fama nazionale e internazionale sul concetto di “maschera”.

Questi gli artisti che hanno partecipato al concorso: Francesco Amadori, Matteo Ambu, Raffaele Atzeni, Alexis Caballero, Piercarlo Carella, Battistina Casula, Francesco Cogoni, Roberta Congiu, Massimo Desiato, Enea AC, Mario Fois, Ilaria Gorgoni, Natasa Korosec, Carlo Salvatore III Laconi, Alessandro Lobino, Michele Melis, Paolo Mura, Barbara Pala, Marco Pautasso, Claudia Piras, Simone Sanna, Annamaria Scocozza, Enrico Serra, Maria Spissu Nilson e Paolo Matteo Tauriello.

Alla cerimonia di premiazione di consegna dei cataloghi agli artisti, in programma alle 18, nell’aula consiliare del Comune, saranno presenti il sindaco Andrea Santucciu, l’Assessore alla Cultura Luca Corrias e la curatrice della mostra Chiara Manca.

La maschera vincitrice rimarrà in Comune, dove sarà esposta permanentemente.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì prossimo, 15 marzo, solo su prenotazione per la visita guidata, dalle 9:30 alle 13:30.