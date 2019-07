Facebook, Instagram e Whatsapp down: Impossibile caricare le immagini, segnalazioni da tutto il mondo

Hai problemi con Facebook e Instagram? Tranquillo non sei solo, i principali social network sono in down da questo pomeriggio

In tanti subito a dare la colpa al proprio gestore, ma Non è un problema di connessione.

Attualmente sui social continua la problematica nel caricamento delle immagini. Avviene in maniera randomica e molto lenta.

L’unico che pare funzionare al momento è Twitter.