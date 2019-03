Patrizia Manca ha 42 anni e coordina una profumeria: “Sono spesso in difficoltà e costretta a pagare ludoteche o babysitter, è bello stare a casa e veder crescere il proprio figlio. Ogni donna deve scegliere cosa fare, questo progetto non è un passo indietro per noi”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA. Cosa ne pensate?

Patrizia Manca ha 42 anni, lavora full time per una profumeria ed è mamma di una bimba di cinque anni. La proposta di legge del reddito di maternità, portata avanti da alcune forze politiche del centrodestra in Regione, trova la sua piena benedizione: “È un’ottima opportunità per tutte le donne, io non ho avuto una famiglia dietro per aiutarmi con mia figlia, con il lavoro che faccio sono spesso in difficoltà e devo ricorrere o a ludoteche o a babysitter. Ogni estate, poi, la situazione diventa drammatica, è bello invece stare a casa col proprio figlio e vederlo crescere”, afferma la Manca.